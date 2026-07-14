KKK? Knarren, Kettlebell & Kampfflugzeuge!Jetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 55: KKK? Knarren, Kettlebell & Kampfflugzeuge!
"Eine Knarre im Handschuhfach, ein 16-Jähriger als unfreiwilliger Backup für einen zwielichtigen DJ in Wilhelmsburg und ein Fluglehrer, der erst NACH dem Durchstarten merkt, dass sein Schüler gar kein Pilot ist: Folge 55 kippt früh in Richtung Wahnsinn und bleibt dann einfach dort liegen. Dazu kommt ein 40.000-Euro-Bett, das Albträume erkennt, Menschen wie Pfannkuchen wendet und notfalls den Seelen verstorbener Berliner ausweicht. Im Kliemannsland werden Weltkriegsgranaten ausgebuddelt, im Traum fährt Nisse gegen eine Laterne, weil Shirin David im Paradies sitzt, und irgendwo zwischen Wal-Hauptschlagader, Xiaomi-Uhr, Seepferdchen-Baby und Familienkult in zu kleinen Trachten stellt sich nur noch eine Frage: Ist das noch Podcast oder schon betreutes Durchdrehen? Eine Folge über Todesangst im Kleinflugzeug, illegale Tony-Energie, Schlaftechnologie aus der Hölle, Opa-Geschichten aus dem Krieg, Timo Boll als Influencer-Projekt und den feierlichen Hinweis: Nächste Woche wird TMDA ein Jahr alt. Themenübersicht • Wal-Fakten, geschrumpfte Menschen und Schwimmen durch Hauptschlagadern • Aufnahme im ehemaligen Puff in Berlin • Granatenfund im Kliemannsland • Opa-Geschichten aus dem Krieg und 16-jährige Piloten • Flugangst, Cessna-Horror und der verrückte Holländer • Tony, Wilhelmsburg und die Knarre im Handschuhfach • Startup-Idee: Das 360°-Bett gegen Albträume und Geister • Traumdeutung mit Shirin David und Seepferdchen-Baby • Aufruf: Schickt eure verrücktesten echten Geschichten • Timo Boll soll durch TMDA Influencer werden"
Weitere Folgen in Staffel 1
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