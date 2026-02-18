TMDA
Folge 51: Pisse auf dem Schrank
Ein Mann lagert seit Jahren Uringläser auf seinem Kleiderschrank. Ein ehemaliger Ford-Ingenieur baut erst das Batmobil für Hollywood, arbeitet an Star Wars mit und sitzt Jahrzehnte später als unscheinbarer Rentner beim Nachbarschaftsgrillen. Ein 16-Jähriger bekommt eine geladene Polizeiwaffe an die Schläfe gehalten. Und irgendwo dazwischen entsteht die wahrscheinlich schlechteste Flugzeug-Erfindung der Menschheitsgeschichte: ein Passagierjet voller Wasser, Sirup, Öl und Donald-Trump-Schneekugeln. Während Fynn versucht, die Zukunft der Workwear neu zu erfinden, stolpern die beiden durch Geschichten über Millionen-Schäden durch Graffiti, Armbrüste mit Buntstiften, Trecker-Sabotage, Benzin-Pfannen, Lavalampen als Grundlage für die Sicherheit des Internets und die Frage, warum man sein bestes Lebensjahr vielleicht lieber im Einmachglas konservieren sollte. Außerdem wird endlich geklärt, woher der Name Kliemannsland wirklich kommt. Die Antwort führt nicht zu YouTube, sondern direkt an die Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Eine Folge zwischen Erfindergeist, Dorfwahnsinn, Kindheitsverbrechen, Hollywood, Verschwörungstheorien und komplettem Feierabend"
Weitere Folgen in Staffel 1
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