Hausmannskost anders & woandersJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 4: Hausmannskost anders & woanders
46 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Muttis brave Linsensuppe als frittierter Snack, Rindsroulade in der veganen Version und original rheinischer Sauerbraten aus Pferdefleisch: So anders interpretieren Köche traditionelle deutsche Spezialitäten. Noch verrückter wird es, wenn die Hausmannskost wo-anders hingeht: Buletten in Indien, Schweinebraten in Namibia und Bratwurst auf kubanische Art ...
