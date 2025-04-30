Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Krasse Food Kombos

SAT.1Staffel 2025Folge 2vom 30.04.2025
Krasse Food Kombos

Krasse Food KombosJetzt kostenlos streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 2: Krasse Food Kombos

45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

In der Welt des Essens gibt es keine Grenzen. Doch von bestimmten Kombis lässt man besser die Finger. Aber was, wenn sich genau die als wahre Gaumenfreuden entpuppen? Von süßen Brezeln über Eier-Emojis oder Döner aus Darmfleisch - Welche Kombos harmonieren überraschend gut? Und was ist vielleicht eher nur für mutige Foodies?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
SAT.1
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 2 Staffeln und Folgen