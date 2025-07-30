Einfach himmlisch: Traumhaftes aus TeigJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 5: Einfach himmlisch: Traumhaftes aus Teig
47 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Eckige Croissants, hängende Torten und ein Kuchen, der die Farbe wechselt: In den Top Ten! geht's diesmal um Teig-Kreationen, die einfach himmlisch sind. Hier gibt es pompöse Hochzeitstorten, die so teuer sind wie ein Kleinwagen und die wohl schönste und bunteste Pasta der Welt.
