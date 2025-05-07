Crazy, ready, go! - Außergewöhnliches Fast FoodJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 3: Crazy, ready, go! - Außergewöhnliches Fast Food
45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Fertiggerichte müssen schnell gehen, möglichst wenig kosten und gleichzeitig den gestiegenen Qualitätsansprüchen genügen. "Top Ten" begibt sich auf die Suche nach den außergewöhnlichsten Fast Foods. Am Bahnhof von Tokio gibt es "Soba-Bars" und exklusive Gerichte in selbsterhitzenden To Go Boxen. In den USA verkostet Ruhrpottgriller David Nöcker auf der Route 66 das legendäre 5 XL Sandwich und in Belfast testen wir die größte Pizza Irlands.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick