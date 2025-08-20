Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2025Folge 7vom 20.08.2025
47 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Teig, Tomaten, Toppings - Hauptsache Pizza: Was hat es mit der Japanischen Pizza auf sich? Wieso Donuts als Belag eine geniale Idee sind? Und wie lassen sich aus Aufback-Brezeln ganz einfach herrlich knusprige Pizzen zaubern? Ob eckig, gefaltet oder als Dessert - diese außergewöhnlichen Ideen bringen frischen Wind in den Pizza-Karton.

SAT.1
