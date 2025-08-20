TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 7: Pizza, Pizza, Pizza
47 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Teig, Tomaten, Toppings - Hauptsache Pizza: Was hat es mit der Japanischen Pizza auf sich? Wieso Donuts als Belag eine geniale Idee sind? Und wie lassen sich aus Aufback-Brezeln ganz einfach herrlich knusprige Pizzen zaubern? Ob eckig, gefaltet oder als Dessert - diese außergewöhnlichen Ideen bringen frischen Wind in den Pizza-Karton.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick