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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Feuer und Flamme - Grillen, bis der Rost glüht

SAT.1Folge vom 12.08.2026
Feuer und Flamme - Grillen, bis der Rost glüht

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 12.08.2026: Feuer und Flamme - Grillen, bis der Rost glüht

47 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Heute wird gegrillt, bis der Rost glüht: Ob saftiges Spanferkel aus Mallorca, würziges Lammfleisch aus der Wüste oder herrlich rauchiges Asado aus den wilden Weiten Patagoniens - alles kommt auf den Rost, wofür eingefleischte Grillfans brennen. Feuer frei für das große Brutzel-Vergnügen und die aufregendsten Grillideen, bei denen selbst hartgesottenen BBQ-Meistern vor Begeisterung die Grillzange aus der Hand fällt.

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