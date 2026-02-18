Die erste (geheime) ShowJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 1: Die erste (geheime) Show
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Heimlich haben Yvonne und Maurice auf den roten Knopf gedrückt und eine erste Pilotshow von "Total Reality Live" gesendet. Anfangs nur für die Kanalmitglieder von Yvonnes YouTube Kanal, aber da diese Ausgabe bereits so gut ankam, gibt es diese Pilotfolge jetzt auch öffentlich und offiziell. Hier erklären Yvonne und Maurice wie sie sich kennengelernt haben und warum sie diese Show machen. Sie testen die vielen interaktiven Tools und weihen das Studio ein. Ein echter Testlauf, bevor es am 29.3. wirklich richtig los geht!
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