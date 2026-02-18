Kate Merlan: Giorgina Fleur bepöbelt mich permanent!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 5: Kate Merlan: Giorgina Fleur bepöbelt mich permanent!
58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Die zwei werden keine Freundinnen mehr, aber im Kampf um die Gunst von Freund Sam Dylan kennt Kate Merlan Nichts! Im Total Reality Live Studio erklärt sie den Hosts Yvonne und Maurice, warum Georgina Fleur niemals eine gute Freundin für Kumpel Sammy sein wird. Neben der ausführlichen "Kampf der Reality Stars" Analyse spricht Kate über Liebe, ihre Cola-Sucht und natürlich die kurze Affäre mit Jimi Blue Ochsenknecht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick