Vanessa Brahimi: „Serkan Yavuz hat mich gelovebombt!" & Lukas Baltruschat: "Ein anderer Mensch wegen Reality."Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 6: Vanessa Brahimi: „Serkan Yavuz hat mich gelovebombt!" & Lukas Baltruschat: "Ein anderer Mensch wegen Reality."
Anwalts-Post: Vanessa Brahimi bricht ihr Schweigen! Diese Folge von Total Reality Live geht unter die Haut! Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda sprechen mit Vanessa Brahimi, die nach der Schlammschlacht mit Serkan Yavuz kein Blatt mehr vor den Mund nimmt und über ihre bittere Anwalts-Post spricht. Dazu erklärt sie auch ihre Enttäuschung über Ex Richard, mit dem sie bei "Prominent Getrennt" zu sehen ist und der vor Ort am Set wohl mit anderen Promi-Exen angebändelt haben soll!Außerdem: Lukas Baltruschat sorgt für ein Beben in der Branche: Er zieht endgültig die Reißleine und beendet seine Reality-Karriere! Warum er das macht verrät er in "Total Reality Live".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick