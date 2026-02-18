Georgina Fleur zerlegt Peter Klein & Yvonne Wölke: „Kaputter Typ“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Georgina Fleur zerlegt Peter Klein & Yvonne Wölke: „Kaputter Typ“
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Es ist schon jetzt die Reality TV Trennung des Jahres: Das Aus bei Yvonne Wölke und Peter Klein! Yvonne muss das natürlich kommentieren und holt sich mit Georgina Fleur eine Expertin für das ewige Hin- und Her bei Wölke und Klein ins Studio. Georgia klärt auf wie sehr Peter Klein damals seine Ex-Frau Iris verletzt hat und was Georgina von Yvonne Wölke hält... Spoiler: Nix. Außerdem klären wir mit Georgina, was an den Vorwürfen ihr gegenüber von Kate Merlan dran ist und ob sie noch scharf auf Schlagzeilen ist.
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