Staffel 1Folge 22
Die NeueJetzt kostenlos streamen
Trollz
Folge 22: Die Neue
23 Min.
Der BFFL, der "Beste-Freunde-Fürs-Leben"-Club feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Nichts lassen die Freundinnen zwischen sich kommen. Nichts, außer Garnet. Das neue Mädchen in der Schule löst die BFFL auf, aber Ruby entdeckt bald Garnets wirkliche Identität! Die Mädchen wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, aber eine enthüllende Reflektion in dem magischen Wasserfall, zerbricht den Zauber.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick