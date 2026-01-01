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Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 22
Die Neue

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Trollz

Folge 22: Die Neue

23 Min.

Der BFFL, der "Beste-Freunde-Fürs-Leben"-Club feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Nichts lassen die Freundinnen zwischen sich kommen. Nichts, außer Garnet. Das neue Mädchen in der Schule löst die BFFL auf, aber Ruby entdeckt bald Garnets wirkliche Identität! Die Mädchen wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, aber eine enthüllende Reflektion in dem magischen Wasserfall, zerbricht den Zauber.

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