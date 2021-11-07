Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den WelpentrainerJetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 1: Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
46 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 6
André Vogt kümmert sich um den 18 Monate alten Dobermann-Mischling Kira. Beim Spazierengehen, insbesondere im Umgang mit seinen Artgenossen, ist der störrische Vierbeiner extrem schwer zu händeln. Kann der Hundetrainer diesem Problem ein Ende setzen? Außerdem bekommt André Besuch von Beagle Greta. Die Hündin ist vollkommen verängstigt und traut sich kaum noch aus dem Haus. Ihre Besitzer hoffen nun auf ein paar hilfreiche Tipps und Tricks vom Profi.
