Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 4: Episode 4
46 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6
Dobermann-Mischling Kira übt sich im Umgang mit anderen Hunden. Dafür hat André Vogt eine französische Bulldogge mitgebracht. Doch wie wird Kira auf ihren Artgenossen reagieren? Außerdem kümmert sich André um Labradorhündin Berta, die ihre Besitzerin beim Spaziergang regelmäßig vor eine Herausforderung stellt. Kann der Hundetrainer den Vierbeiner dazu bringen, bei Fuß zu gehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick