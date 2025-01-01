Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 6: Episode 6
46 Min.Ab 6
André Vogt zieht nach drei Wochen Training mit Dobermann-Mischling Kira Bilanz: Im Umgang mit ihren Artgenossen ist die Hündin eindeutig ruhiger geworden. Bei einer finalen Prüfung darf der Vierbeiner zeigen, welche Fortschritte er bislang gemacht hat. Auch für Beagle-Dame Greta nimmt der Unterricht mit André allmählich ein Ende. Konnte die Hündin ihre Ängste dabei überwinden?
