Episode 2

sixxStaffel 1Folge 2vom 14.11.2021
Folge 2: Episode 2

46 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6

Um Greyhound Mokka Grenzen im Umgang mit ihren Artgenossen aufzuzeigen, hoffen ihre Besitzer auf die Unterstützung von André Vogt. Dieser hat sich eine spezielle Übung ausgedacht, die Mokka helfen soll, Ruhe zu bewahren. Auch der Schweizer Sennenhund Buddy ist ein echtes Energiebündel. Dem 40 Kilo schweren Tier fällt es oft schwer, sein Temperament zu zügeln. Gemeinsam mit André entwickeln Herrchen und Frauchen neue Strategien für den Alltag.

