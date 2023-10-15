Chaos-Queen Jana hat ihren ersten Arbeitstag in NorwegenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Chaos-Queen Jana hat ihren ersten Arbeitstag in Norwegen
89 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 12
Chaos-Queen Jana hat ihren ersten Arbeitstag in Norwegen und ist nicht sehr zufrieden, "aller Anfang ist schwer!", war noch nie so wahr. Nicht nur das Wetter ist schlecht, auch die Laune ist im Keller. Und: Bettina und ihr Mann Rüdiger schwelgen in der Vergangenheit, während sie über die Landstraßen Deutschlands schleichen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick