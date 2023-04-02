Jessy darf über die Grenze! - Vor Aufregung hat die Frohnatur kaum geschlafenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Jessy darf über die Grenze! - Vor Aufregung hat die Frohnatur kaum geschlafen
86 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12
Für Jessica heißt es auf zu neuen Abenteuern. Schließlich kommt auf das Trucker Babe eine mehrtägige Tour in die Niederlande zu, die es in sich hat. Da wird für die Frohnatur nicht nur die Sprachbarriere zum Problem. Währenddessen hat Julia eine besondere Aufgabe zu bewältigen, denn neben dem üblichen Stress während eines Events muss sie heute eine neue Kollegin in den Alltag einer Truckerin einführen.
