Trash-Girl Lisa ist kein Trash-Girl mehr! - ein neuer Job mit neuen Aufgaben
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Trash-Girl Lisa ist kein Trash-Girl mehr! - ein neuer Job mit neuen Aufgaben
89 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12
Ihre neue Aufgabe verlangt viel von Lisa ab, denn mit dem Wechsel zum Transport von teuren Baugeräten muss das ehemalige Trash Girl nun mehr Verantwortung übernehmen. Indes gönnt sich Trucker Babe Uschi noch eine erholsame Pause, bis sie sich auf den langen Weg quer durch die USA macht. Die schwere Fracht muss bis nach Buffalo transportiert werden - und das bei sehr hohen Temperaturen.
