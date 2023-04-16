Chaos-Queen Jana in ihrem Element: Chaos pur beim Mülltransport!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 8: Chaos-Queen Jana in ihrem Element: Chaos pur beim Mülltransport!
88 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12
Nachdem Chaos Queen Jana mit Ehemann Tom zurück nach Deutschland gekehrt ist, verdient sie ihr Geld nun mit dem Transport von Müll. Frohnatur Jessy hingegen ist auf großer Tour: Mit einer Ladung von 20 Big Packs geht es für sie nach Heerenveen in die Niederlande. Wird die Thüringerin einen geeigneten Stellplatz für die Nacht finden? Und PS-Prinzessin Sabrina soll im Konvoi aus zwei Lkw einen Truck voller Motorrad-Equipment zu einem Rennen nach Portugal überführen.
