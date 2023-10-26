Julias Toilettentruck wird auf Herz und Reifen geprüftJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Julias Toilettentruck wird auf Herz und Reifen geprüft
89 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12
Julias Toilettentruck soll wieder auf die Straße. Bevor sie ihren Roadtrip von einem Event zum nächsten antreten kann, soll ihr Lkw jedoch einer Generalüberholung unterzogen werden. Derweil werden Janas Nerven auf dem Weg von Bergen nach Oslo auf die Probe gestellt: Zwar bekommt sie von Paul hilfreiche Unterstützung, allerdings haben es die kilometerlangen Landstraßen Norwegens in sich.
