Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Episode 1

ATVStaffel 5Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 1: Episode 1

49 Min.Ab 6

Truckerbabe Helga ist überglücklich - sie darf eine Lieferung in die Stadt der Liebe bringen. Dass sie dafür die Nacht durchmachen muss, ist für die Fahrerin kein Problem. Helga hat auf ihrer Route einige Highlight-Zwischenstopps eingeplant. So kann sie es z.B. kaum erwarten, im schönen Straßburg Schnecken zu kosten. Patricia ist unterdessen wieder einmal mit schwerem Gerät unterwegs. Sie liebt den Nervenkitzel und fährt einen 40 Meter langen Kran nach Bremerhaven.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen