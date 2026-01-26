Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Episode 5

ATVStaffel 5Folge 5
Folge 5: Episode 5

51 Min.Ab 6

Doris fährt inzwischen für eine neue Logistikfirma. Bei ihren Reisen geht es immer noch steil bergauf - und das durch Eis und Schnee. Sie lenkt nun einen neuen Lkw. Eigentlich ein Grund zur Freude, wäre da nicht der widerspenstige Anhänger, der einfach nicht das tun will, was Doris von ihm verlangt. Marion liefert derweil eine Kehrmaschine aus. Das Gefährt mit den vielen Bürsten ist mühsam zu steuern - besonders auf der Autobahn, wenn der Verkehr ins Stocken gerät.

