Trucker Babes Austria
Folge 6: Episode 6
49 Min.Ab 6
Doris steht vor einer Herausforderung. Für sie geht es rückwärts einen vom Regen durchtränkten Waldweg hinauf - Rutschpartie vorprogrammiert. Helga hat weniger Grund zur Aufregung. Sie genießt ihre Transportreise durch Italien in vollen Zügen und findet sogar noch Zeit für einen Abstecher zum Gardasee. Truckerbabe Marion liefert unterdessen einen Feuerwehrwagen aus und kann der Versuchung einfach nicht widerstehen, ab und an Sirene und Blaulicht einzusetzen.
