Trucker Babes Austria

Episode 3

ATVStaffel 5Folge 3
Folge 3: Episode 3

49 Min.Ab 6

Trucker Babe Helga darf endlich ihre Ladung Holz aus der Steiermark an ihrem Zielort Paris abliefern. Nach getaner Arbeit wartet noch ein echtes Highlight auf die Fahrerin: Der österreichische Botschafter hat sie eingeladen. Wie Helga sich auf dem diplomatischen Parkett wohl geben wird? Die Truckerin Karin ist derweil auf dem Weg nach Triest. Doch ihre Reise in den warmen Süden verläuft nicht gerade reibungslos. Los gehen die Probleme bereits an der italienischen Mautstelle ...

