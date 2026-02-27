Two and a Half Men
Folge 17: Der Jingle-Mufti
21 Min.Folge vom 27.02.2026
Wieder einmal ist Charlie zum Preis für den besten Werbejingle nominiert, rechnet sich aber kaum Chancen auf den Sieg aus. Dafür hegt er jedoch einen Plan, auf eine ganz andere Art zum Gewinner zu werden: Um Rose loszuwerden, die ihn immer noch mit ihrer Zuneigung verfolgt, sorgt er dafür, dass sie und ihr Verehrer Gordon sich ihre Liebe gestehen. Allerdings hat sich Rose Gordon nur angelacht, um Charlie eifersüchtig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick