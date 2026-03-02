Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Mann braucht höhere Ziele

ProSiebenStaffel 3Folge 22vom 02.03.2026
Folge 22: Ein Mann braucht höhere Ziele

22 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6

Von einer Schulfreundin wird Jake zu seiner ersten Party eingeladen, auf der auch Mädchen anwesend sein werden. Alan und Charlie sind von dieser Nachricht aus dem Häuschen und tun alles, um Jake auf dieses wichtige Ereignis vorzubereiten. Dazu gehören natürlich auch Onkel Charlies Tipps, wie man am besten mit Mädchen umgehen muss. Als der Abend endlich gekommen ist, erinnern sich Charlie und Alan an ihre erste Party mit Mädchen.

ProSieben
