ProSiebenStaffel 3Folge 20vom 22.10.2025
Folge 20: Wie im Hamsterkäfig

21 Min.Folge vom 22.10.2025

Während Alan immer noch darüber trauert, dass seine junge Freundin Kandi zu seiner Ex-Frau Judith gezogen ist, beendet Charlie seine frauenlose Zeit mit Kandis Mutter Mandi. Mit ihrer Hilfe lässt sich auch Kandi überreden, es noch einmal mit Alan zu probieren. Chaos ist jedoch programmiert, als Kandi trotz Mandis Bemutterungen wieder mit Alan anbandelt, während Judith den Ex-Mann von Mandi verführt, die sich derweil in Judiths Badewanne mit Charlie vergnügt.

