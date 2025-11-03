Die frenetische DetektivinJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 18: Die frenetische Detektivin
21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Kandi bittet Alan, ihr beim Text lernen für ein Casting zu helfen. Dieser tut ihr den Gefallen, um sie endlich dazu zu bringen, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Auch Jake trennt sich, und zwar von seinen Harry-Potter-Postern. Stattdessen behängt er sein Zimmer mit Bildern von spärlich bekleideten Frauen. Alan realisiert, dass sein Sohn langsam erwachsen wird. Er versucht, die restliche Zeit bis dahin in vollen Zügen zu nutzen - sehr zum Leidwesen Jakes ...
