Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Teddy ist unser Daddy

ProSiebenStaffel 4Folge 24vom 05.11.2025
Teddy ist unser Daddy

Teddy ist unser DaddyJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 24: Teddy ist unser Daddy

20 Min.Folge vom 05.11.2025

Evelyn hat wieder einmal einen neuen Freund - Teddy. Alan und Charlie stehen dem Neuen ihrer Mutter zunächst kritisch gegenüber. Dieser umwirbt die zwei Brüder jedoch nach allen Regeln der Kunst: Er lädt sie zu einem Boxkampf nach Las Vegas ein, zu dem sie mit Teddys Privatjet fliegen, und zeigt sich auch sonst spendabel, denn er will Evelyn heiraten. Charlie und Alan sind begeistert und sehen in Teddy schon ihren neuen Daddy. Allerdings reagiert Evelyn anders als erwartet.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen