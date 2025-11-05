Two and a Half Men
Folge 24: Teddy ist unser Daddy
20 Min.Folge vom 05.11.2025
Evelyn hat wieder einmal einen neuen Freund - Teddy. Alan und Charlie stehen dem Neuen ihrer Mutter zunächst kritisch gegenüber. Dieser umwirbt die zwei Brüder jedoch nach allen Regeln der Kunst: Er lädt sie zu einem Boxkampf nach Las Vegas ein, zu dem sie mit Teddys Privatjet fliegen, und zeigt sich auch sonst spendabel, denn er will Evelyn heiraten. Charlie und Alan sind begeistert und sehen in Teddy schon ihren neuen Daddy. Allerdings reagiert Evelyn anders als erwartet.
