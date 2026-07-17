Judiths Haus der VerdammtenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 19: Judiths Haus der Verdammten
21 Min.Folge vom 17.07.2026
Alan freut sich, dass er Judith bald keine Alimente mehr zahlen muss. Deren Hochzeit mit Jakes Kinderarzt steht nämlich kurz bevor. Mit seinem letzten Unterhaltsscheck im Gepäck begibt sich Alan freudestrahlend zu ihr. Doch im Hause Judith hängt der Haussegen schief. Herbs Schwester Myra ist angereist, um bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Allerdings können sie und Judith sich nicht ausstehen. Alan schwant Übles: Er befürchtet, dass die Hochzeit ins Wasser fällt ...
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