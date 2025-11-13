Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Das Wunschkind

ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 13.11.2025
Das Wunschkind

Das WunschkindJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 1: Das Wunschkind

21 Min.Folge vom 13.11.2025

Charlie begegnet seiner alten Flamme Chrissy, die er zuletzt vor neun Jahren gesehen hat. Ihr Sohn Chuck ist acht Jahre alt und sieht ihm verblüffend ähnlich. Als Charlie von seinem Apotheker hört, dass die Verhütung mit Kondomen keine hundertprozentige Sicherheit bietet, steht für ihn fest: Chuck ist sein Sohn. Er entschließt sich, Chrissy jeden Monat freiwillig einen Unterhaltsscheck zu schicken - ohne in Erwägung zu ziehen, dass Chrissy vielleicht gar nicht Chucks Mutter ist.

