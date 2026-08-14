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Two and a Half Men

Wohin mit Wanda?

ProSiebenStaffel 6Folge 16vom 14.08.2026
Wohin mit Wanda?

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Two and a Half Men

Folge 16: Wohin mit Wanda?

20 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Charlies Freundin Chelsea ist bei der Beerdigung ihrer Ex-Schwiegermutter. Charlie will den freien Abend mit Alan und Jake verbringen, doch da bittet seine alte Freundin Wanda um Einlass - betrunken und scharf auf Charlie. Er disponiert spontan um, vergisst dabei, dass er Chelsea treu bleiben wollte, und nimmt Wanda mit in sein Schlafzimmer - wo sie sofort einschläft. In diesem Moment kündigt Chelsea telefonisch an, dass sie gleich bei Charlie eintreffen wird ...

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