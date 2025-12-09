Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der Familien-Rottweiler

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 14vom 22.01.2026
Der Familien-Rottweiler

Der Familien-RottweilerJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 14: Der Familien-Rottweiler

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Alan landet im Knast, als er bei einem seiner erfolglosen Internet-Dates einen Rivalen zu Boden schlägt. Sein sozial engagierter Anwalt Brad Harlow lädt Charlie und Chelsea zu einem gemeinnützigen Reiter-Wochenende auf seine Ranch ein, doch nur Chelsea geht hin. Alan macht den ahnungslosen Charlie darauf aufmerksam, dass es bei Chelsea gefunkt hat, weil Brad alles hat, was Charlie nicht hat. Charlie ist alarmiert und macht sich mit Alan und Jake auf den Weg zu Brads Ranch ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben MAXX
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen