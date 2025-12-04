Two and a Half Men
Folge 20: Austern mit Erdbeeren
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Alan will mit Lyndsey eine romantische Hotelnacht verbringen. Er bringt heimlich Austern, Erdbeeren und Champagner mit ins Hotelzimmer und arrangiert alles so, als hätte er es beim Zimmerservice bestellt. Leider kämpfen die Austern in seinem Magen mit den Erdbeeren, so dass es bald ziemlich unromantisch wird. Charlie trauert seiner Ex-Verlobten Chelsea nach und bestellt sich eine Edelprostituierte. Sie soll mit ihm alles so durchspielen, wie er es mit Chelsea erlebt hat.
