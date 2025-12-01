Two and a Half Men
Folge 16: Der Kirchenbesuch
Als seine Verlobte Chelsea endgültig zu ihrem Vater zieht, ist Charlie sehr deprimiert. Nach einem missglückten Selbstmordversuch will Charlie in einen Stripclub fahren - doch vorher macht er einen Abstecher in eine kleine Kirche und bittet Gott um Hilfe. Daraufhin erscheint die Stripperin und Masseuse Betsy neben seiner Kirchenbank und bittet ihn um Feuer. Nachdem Charlie sie von der Stelle weg in Las Vegas geheiratet hat, stellt er die neue Frau Harper seiner Familie vor ...
