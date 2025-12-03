Two and a Half Men
Folge 19: Superdad
18 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Charlie arbeitet an einem neuen Titelsong für eine Sitcom, fühlt sich jedoch durch das Schlagzeugspiel von Jakes neuem Freund Eldridge gestört. Da er sich Ruhe ausbittet, überlegen Jake und Eldridge, was sie sonst noch machen könnten. Schließlich betrinken sie sich und müssen sich vor Übelkeit übergeben. Alan will daraufhin Eldridges Mutter die Meinung sagen - bis er sie kennenlernt. Charlie ist mit seinem Song unzufrieden und fragt Jake und seine Freunde nach ihrer Meinung.
