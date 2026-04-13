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Two and a Half Men

Charlies Engel

ProSiebenStaffel 7Folge 15vom 13.04.2026
Charlies Engel

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Two and a Half Men

Folge 15: Charlies Engel

22 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Als Chelsea spät vom Charity-Barbecue von Alans Anwalt Brad Harlow zurückkommt, glaubt Charlie, zwischen Chelsea und dem Anwalt sei etwas gelaufen. Denn Brad hat viele tolle Eigenschaften, mit denen Charlie nicht glänzen kann: Er ist sozial engagiert, familiengebunden, kinderfreundlich und tierlieb. Um mithalten zu können, versucht Charlie, ein besserer Mensch zu werden. Doch schon der erste Versuch endet wieder im Streit, und Chelsea verlässt wutentbrannt das Haus ...

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