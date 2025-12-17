Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ein Fischglas voller Glasaugen

ProSiebenStaffel 9Folge 10vom 17.12.2025
Ein Fischglas voller Glasaugen

Ein Fischglas voller GlasaugenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 10: Ein Fischglas voller Glasaugen

21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Alan ist mal wieder pleite, und er weiß nicht, wie er seine Schulden bezahlen soll. Er versucht, seine geringe Habe bei einem Pfandleiher zu Geld zu machen - ohne Erfolg. Bevor Walden zu seiner Verabredung mit Zoey, die er im Supermarkt kennengelernt hat, geht, zieht er seinen Ehering aus und schenkt ihn Alan. Der Pfandleiher bietet Alan dafür ein Vermögen. Indes läuft Waldens Date nicht nach Plan: Zoey erkennt ganz schnell, dass Walden noch in seine Exfrau verliebt ist.

