Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Jahre voller Einsamkeit und Yoga

ProSiebenStaffel 9Folge 13vom 18.12.2025
Jahre voller Einsamkeit und Yoga

Jahre voller Einsamkeit und YogaJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 13: Jahre voller Einsamkeit und Yoga

20 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Walden hat eine neue Freundin, die englische Anwältin Zoey. Waldens Exfrau Bridget ist deshalb stinksauer auf ihn und möchte sich unbedingt rächen. Dummerweise besteht der Vorstand von Waldens milliardenschwerer Firma nur aus ihm, Bridget und seiner Mutter Robin. Bridget schafft es, Robin auf ihre Seite zu ziehen und Walden als Firmenchef abzusetzen. Doch Zoey findet eine Lücke im System und heckt einen Plan aus, in dem Alan eine bedeutende Rolle spielt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen