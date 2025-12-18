Jahre voller Einsamkeit und YogaJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 13: Jahre voller Einsamkeit und Yoga
20 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Walden hat eine neue Freundin, die englische Anwältin Zoey. Waldens Exfrau Bridget ist deshalb stinksauer auf ihn und möchte sich unbedingt rächen. Dummerweise besteht der Vorstand von Waldens milliardenschwerer Firma nur aus ihm, Bridget und seiner Mutter Robin. Bridget schafft es, Robin auf ihre Seite zu ziehen und Walden als Firmenchef abzusetzen. Doch Zoey findet eine Lücke im System und heckt einen Plan aus, in dem Alan eine bedeutende Rolle spielt ...
