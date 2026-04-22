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Two and a Half Men

Eine falsche Bewegung, Zimbabwe!

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 12vom 22.04.2026
Eine falsche Bewegung, Zimbabwe!

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Two and a Half Men

Folge 12: Eine falsche Bewegung, Zimbabwe!

21 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Es weihnachtet in Malibu, und Walden und Zoey erwarten ihre Eltern zu den Feiertagen. Waldens Mutter Robin ist eine Primatenforscherin. Es stellt sich heraus, dass Walden bis zum vierten Lebensjahr mit einem Gorilla namens Magilla aufgewachsen war.

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