Two and a Half Men
Folge 21: Mir ist langweilig
21 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Zoey zieht mit ihrer Tochter Ava als Probelauf für eine Woche bei Walden ein. Alan bleibt nichts anderes übrig, als sich eine neue Bleibe zu suchen. Auch Haushälterin Berta ist nicht erfreut, eine Siebenjährige im Haushalt zu haben. Walden verspricht ihr, sich um Ava zu kümmern. Allerdings ahnt er nicht, wie anstrengend so ein Kind sein kann. Und auch das Frühstücksritual geht Walden im Handumdrehen tierisch auf die Nerven ...
