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Two and a Half Men

Das Zahnfleisch eines Zwanzigjährigen

ProSiebenStaffel 9Folge 18vom 01.05.2026
Das Zahnfleisch eines Zwanzigjährigen

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Two and a Half Men

Folge 18: Das Zahnfleisch eines Zwanzigjährigen

21 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Waldens ehemaliger Geschäftspartner Billy Stanhope, mit dem er sich zerstritten hatte, nimmt Kontakt mit ihm auf. Er hat eine Milliardenidee, die er gemeinsam mit Walden umsetzen will. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Walden breitschlagen, und schon bald treten alte Rivalitäten zwischen den beiden zutage. Unterdessen muss Alan feststellen, dass er keinen besten Freund auf der Welt hat. Also versucht er, Haushälterin Berta als Freundin zu gewinnen ...

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