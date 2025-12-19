Two and a Half Men
Folge 17: Nicht in meinen Mund!
19 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Walden und Zoey fliegen in Waldens Privatjet zum Dinner nach San Francisco. Als das Flugzeug in einem Luftloch abzustürzen droht, gesteht Walden, der sein letztes Stündlein gekommen sieht, Zoey seine Liebe. Walden ist enttäuscht, denn Zoey kommen die drei Worte nicht über die Lippen. Am nächsten Tag bricht Zoey zu einer Geschäftsreise nach London auf. Der enttäuschte Walden beginnt daraufhin ein Techtelmechtel mit Zoeys Nachbarin, was in einem heillosen Durcheinander endet ...
Weitere Folgen in Staffel 9
