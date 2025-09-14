Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Verschwundenen

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

Folge 1: Die Verschwundenen

45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit prominenten Fällen verschwundener Menschen. Was geschah mit den Insassen, die aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz fliehen konnten? Und welches Schicksal ereilte die begnadete Pilotin Amelia Earhart?

