Staffel 1Folge 1vom 14.09.2025
Die VerschwundenenJetzt kostenlos streamen
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 1: Die Verschwundenen
45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit prominenten Fällen verschwundener Menschen. Was geschah mit den Insassen, die aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz fliehen konnten? Und welches Schicksal ereilte die begnadete Pilotin Amelia Earhart?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick