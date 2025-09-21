Staffel 1Folge 9vom 21.09.2025
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 9: Verlorene Schätze
45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Suche nach verborgenen Schätzen. Ist es Experten mittlerweile gelungen, die Stelle zu lokalisieren, an dem der immense Goldschatz aus dem Civil War liegen soll? Und wo befinden sich die 1,5 Millionen Dollar, die 1962 bei einem Raubüberfall in Massachusetts erbeutet wurden?
