Mysteriöse Verbrechen

Mysteriöse Verbrechen

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

Folge 7: Mysteriöse Verbrechen

45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit mysteriösen Verbrechen, die bis heute noch nicht vollständig geklärt sind: Im Falle der Entführung des Kindes des Piloten Charles Lindbergh scheint es neue schockierende Beweise zu geben. Die Suche nach dem Mörder an einer schönen jungen Frau namens Black Dahlia scheint nach Jahrzehnten ein Ende gefunden zu haben.

Kabel Eins Doku

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

