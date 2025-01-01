Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Tesla-Experiment

A+EStaffel 6Folge 14
Folge 14: Das Tesla-Experiment

42 Min.Ab 12

Nikola Tesla gehört zu den erfolgreichsten Erfindern des 20. Jahrhunderts. Er führte die Welt in eine neue industrielle Ära und schaffte den Boden für das technologische Zeitalter, in dem wir heute leben. Waren die Eingebungen dieses Genies möglicherweise Früchte der Kommunikation mit außerirdischer Intelligenz?

