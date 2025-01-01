Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Das Tesla-Experiment
42 Min.Ab 12
Nikola Tesla gehört zu den erfolgreichsten Erfindern des 20. Jahrhunderts. Er führte die Welt in eine neue industrielle Ära und schaffte den Boden für das technologische Zeitalter, in dem wir heute leben. Waren die Eingebungen dieses Genies möglicherweise Früchte der Kommunikation mit außerirdischer Intelligenz?
