Die ersten Siedler

A+EStaffel 6Folge 4
43 Min.Ab 12

Seltsame Steinformationen aus dem Jahr 8.000 v. Chr., unerklärliche Beobachtungen in der neuen fremden Welt und angsteinflößende Ereignisse im amerikanischen Westen - ist die Geschichte der ersten Siedler auf amerikanischem Boden nicht vollständig erzählt worden? Könnten die mysteriösen Geschichten und Funde der damaligen Zeit Beweise für außerirdischen Kontakt sein?

A+E
