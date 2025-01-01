Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Die ersten Siedler
43 Min.Ab 12
Seltsame Steinformationen aus dem Jahr 8.000 v. Chr., unerklärliche Beobachtungen in der neuen fremden Welt und angsteinflößende Ereignisse im amerikanischen Westen - ist die Geschichte der ersten Siedler auf amerikanischem Boden nicht vollständig erzählt worden? Könnten die mysteriösen Geschichten und Funde der damaligen Zeit Beweise für außerirdischen Kontakt sein?
